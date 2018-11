VIDÉO - LE TUTO - A quoi va ressembler la nouvelle Coupe Davis ? On vous explique tout

8 356 vues | 03:38

COUPE DAVIS - On espère que vous avez bien profité de la finale de cette Coupe Davis 2018. Car vous n'allez plus la reconnaitre l'année prochaine. A partir de 2019, cette compétition légendaire va subir un sérieux lifting. L'épreuve se déroulera maintenant en deux phases. Voici notre tuto pour mettre tout ça au clair. (Réalisation : Glenn Ceillier et Sébastien Petit)

