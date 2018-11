VIDÉO - "Il va falloir que Noah trouve les mots pour motiver le double… alors que même lui n'y croit plus"

COUPE DAVIS - Après la difficile journée de vendredi, nos envoyés spéciaux Laurent Vergne et Maxime Dupuis se sont penchés sur la suite et le double de samedi. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert peuvent-ils encore sauver la patrie ? Il faudra en tout cas que Yannick Noah remette tout ce petit monde d'aplomb.

