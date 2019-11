VIDÉO - Coupe Davis - Grosjean sur le boycott des supporters : "On a besoin d'eux"

4 vues | 00:38

Après la victoire dans la douleur face au Japon, le capitaine des Bleus, Sébastien Grosjean, a regretté le manque de soutien de la part des supporters français qui ont décidé de boycotter cette nouvelle formule de la Coupe Davis : ''On peut comprendre leur déception mais on a besoin d'eux. Les joueurs répondent présent, on aimerait pouvoir aller puiser de l'énergie avec nos supporters''.

Eurosport uniquement avec CANAL*