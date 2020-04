Salaires du tennis : l'appel à l'aide

144 vues | 02:41

VIDEO - Alors que les sportifs sont appelés à plus de solidarité, après l'interruption de la saison à cause du coronavirus, un appel à l'aide a été lancé pour ceux qui n'ont pas de salaire fixe, comme les joueurs hors du top 100 au tennis. Dans "Le Débat", Anne Boyer, Olivier Canton, Glenn Ceillier et Maxime Dupuis évoquent ce problème.

