Bastad - Chardy passe en quarts

Christian Garin, première tête de série du tournoi suédois à Bastad, est tombé en huitième de finale face au Français Jeremy Chardy (6-4 ; 6-4). Après deux sets et un peu plus d'une heure et demie de jeu, le Français, 80e joueur mondial, a battu Chilien (37e) pour valider sa place en quarts de finale.

