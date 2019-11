4 vues | 02:11

JEU, SET ET MATHS - Stefanos Tsitsipas a fait très fort en remportant le plus beau titre de sa carrière au Masters de Londres. Avec les chiffres de Jeu, Set et Maths à la baguette, on vous explique pourquoi cette édition des ATP Finals restera à part dans l'histoire de cette compétition grâce au Grec, mais pas seulement ! (Stats: Jeu, Set et Maths, réalisation: Sébastien Petit)

