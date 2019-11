Sampras-Safin, Becker-Ivanisevic, Djokovic-Federer : Le Top points du Masters

585 vues | 06:47

ATP FINALS - Le Masters va vivre cette saison sa 50e édition. L'occasion pour voir et revoir un florilège des plus beaux points joués dans cette compétition aux quatre coins du monde, avec Djokovic, Federer, Nadal, Agassi, Chang, Becker et plein d'autres...

