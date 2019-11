"2019 a commencé à dessiner un nouveau Big Three"

46 vues | 03:12

ATP MASTERS - Rassemblés à Londres, les nouveaux visages du prochain Big Three se sont formés tout au long de la saison. Qui seront les nouveaux Federer-Djokovic-Nadal des années à venir ? Camille Pin et Benoit Maylin vous dressent le portrait du "New Big Three" dans notre émssion digitale Dip Impact.

