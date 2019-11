Pourquoi Nadal est moins performant en indoor ? "Il perturbe moins ses adversaires qu'en extérieur"

218 vues | 03:24

DIP IMPACT - Dans notre émission hebdomadaire, Benoit Maylin et Arnaud Di Pasquale vous expliquent pourquoi Rafael Nadal et l'indoor, c'est une histoire d'occasions manquées. Pour notre consultant, entre les efforts consentis et les adversaires qui s'adaptent mieux, l'Espagnol ne peut que avoir du mal à jouer dans ces conditions.

