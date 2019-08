Murray : "Ne pas souffrir, c'est génial"

vue | 00:51

ATP WASHINGTON - Andy et Jamie Murray ont réussi leur entrée dans le tournoi de Washington, dans la nuit de mercredi à jeudi en battant la paire française Mahut/Roger-Vasselin en trois manches (6-4, 6-7, 10-5). Andy Murray en a profité pour faire un point sur son état de santé, et a affirmé qu'il ne souffrait plus.

