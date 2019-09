VIDEO - Murray, enfin une victoire et déjà un nouveau record

247 vues | 02:05

JEU, SET ET MATHS - À l'Open de Zhuhai, Andy Murray a regoûté aux joies de la victoire face à Tennys Sandgren. Une victoire plus que symbolique... (Stats : Jeu, Set et Maths ; réalisation : Alicia Roux)

Eurosport uniquement avec CANAL*