Des records plein sa serviette : Monfils n'a pas fini de vous étonner

16 vues | 02:09

JEU, SET ET MATHS - Le Gaël Monfils nouveau est arrivé : celui qui conserve un titre acquis à Rotterdam en ATP 500, qui ne perd plus un set depuis plusieurs matches et qui ne perd plus un match tout court... Felix Auger-Aliassime n'est pas tombé sur le bon client pour ouvrir son compteur sur le circuit ATP. (Stats: Jeu, Set et Maths / Réalisation: Sébastien Petit)

Eurosport uniquement avec CANAL*