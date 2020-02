Les Hits : "Pune entre Melbourne et Rotterdam : la programmation de Paire n’était pas la meilleure"

333 vues | 03:54

DIP IMPACT - C'est le retour des Hits dans notre émission hebdomadaire. Cette semaine, Antoine Bennetau et Camille Pin vous donnent leur avis sur Benoit Paire, perdu à Pune, sur le point spectaculaire joué entre Struff et Auger-Aliassime et sur le match d'exhibition entre Roger Federer et Rafael Nadal.

