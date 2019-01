VIDÉO - Papy fait de la résistance : Karlovic plus vieux finaliste sur le circuit depuis 1977 !

9 461 vues | 03:53

Ivo Karlovic, joueur le plus âgé du circuit (il aura 40 ans fin février), s'est qualifié vendredi pour la finale du tournoi ATP 250 de Pune, en Inde, après avoir écarté le Belge Steve Darcis 7-6 (7/3), 4-6, 6-3 et en 1h55. Le Croate devient le joueur le plus âgé à atteindre une finale depuis Ken Rosewall (41 ans) en 1977 à Hong Kong.

Eurosport uniquement avec CANAL*