Humbert : "Avant mon idole c'était Federer, maintenant c'est moi"

2 033 vues | 05:49

ATP NEXT GEN FINALS - Dès ce mardi, Ugo Umbert débutera son aventure au Masters de la nouvelle génération à Milan. Le Français, 55e joueur mondial, s'est livré à Eurosport sur son jeu, sa personnalité, ses objectifs et son avenir. L'occasion de rappeler que Roger Federer n'est plus son idole.

Eurosport uniquement avec CANAL*