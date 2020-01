ATP - Nadal soutient financièrement les associations qui luttent face aux incendies

46 vues | 00:42

Rafael Nadal et Roger Federer se sont engagés à verser 250 000 $ australiens aux associations qui luttent contre les feux de forêt Les deux hommes ont participé à un match caritatif, le Rally for Relief, aux côtés de Novak Djokovic, Serena Williams et Caroline Wozniacki.

