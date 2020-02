Monfils - Uchiyama : Le résumé

1 066 vues | 03:22

ATP DUBAÏ - Sérieux et appliqué, Gaël Monfils n'a eu aucun mal à se défaire de Yasutaka Uchiyama (6-1, 6-2). Le Français a enchaîné un onzième succès de suite et a surtout remporté ses 21e et 22e sets de suite. Le résumé de la partie en vidé.

