Di Pasquale: "C'est ridicule de garder deux compétition par équipe"

251 vues | 02:51

DIP IMPACT - Succès ou non de l'ATP Cup ? Pour sa première édition, la nouvelle compétition de l'ATP a trouvé un joli succès avec une finale Serbie/Espagne qui a tenu ses promesses, un public au rendez-vous et des joueurs qui font le show. Pour Arnaud Di Pasquale, cela ne doit pas enlever le fait qu'il faut choisir entre l'ATP Cup et la Coupe Davis à l'avenir.

