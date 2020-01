VIDÉO - ATP Cup - Kyrgios : "C’est la question la plus stupide que j’ai jamais entendue"

1 960 vues | 01:01

L'Australie devrait se retrouver en demi-finale de la Coupe ATP contre l'Espagne si Rafael Nadal et ses coéquipiers parviennent à battre la Belgique - et Nick Kyrgios ne doute pas que le plus jeune joueur de l’équipe australienne puisse affronter les meilleurs du monde.

Eurosport uniquement avec CANAL*