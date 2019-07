Alex de Minaur, des records de précocité mais pas que...

213 vues | 02:08

JEU, SET ET MATHS - Alex de Minaur a remporté son deuxième tournoi de la saison, à Atlanta. Une victoire qui lui permet de battre certains records, et ça ne concerne pas que son âge... Retour en stats sur les faits marquants de la semaine. (Stats : Jeu, Set et Maths ; réalisation : Alicia Roux)

