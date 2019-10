Anvers - Murray, roi du ping-pong au filet

18 vues | 00:20

Après plus de deux ans sans le moindre titre et deux opérations de la hanche, Andy Murray a renoué avec la victoire en remportant le tournoi d'Anvers face à Stan Wawrinka (3-6, 6-4, 6-4). Dans le troisième set, l'Écossais a montré plus d'envie à l'image de ce point magnifique remporté après une partie de ping-pong improvisée au filet.

Eurosport uniquement avec CANAL*