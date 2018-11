Sous un déluge, la Toyota N.7 enchaîne un deuxième succès consécutif

277 vues | 03:34

WEC - La Toyota N.7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a remporté les Six Heures de Shanghai depuis la pole position dimanche, son 2e succès consécutif après les Six Heures de Fuji mi-octobre, devant la N.8 de Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima.

