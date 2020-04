VIDÉO - Jackie Stewart : "Stirling Moss, le plus charismatique de toute l'histoire de la F1"

233 vues | 00:48

Jackie Stewart a rendu hommage à Stirling Moss, décédé dimanche matin à l'âge de 90 ans. Pour le triple champion du monde, l'ancien pilote britannique était le "plus dynamique et le plus charismatique de toute l'histoire de la F1".

