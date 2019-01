Africa Eco Race : Un final en apothéose au Lac Rose

106 vues | 00:59

AFRICA ECO RACE - Un décor de carte postale pour un final au mythique Lac Rose (Sénégal) : Les concurrents ont bouclé deux semaines intenses de course par une très belle 12e et dernière étape. Jean-Pierre Strugo et son équipier François Borsotto (Optimus MD) ont triomphé au classement général.

