6 mois pour boucler la couronne de l'Himalaya : l'incroyable record de Purja

350 vues | 01:36

Six mois et six jours pour gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres, voilà la performance folle réalisée par Nirmal Purja. Le Népalais de 36 ans a pulvérisé le précédent record qui s'établissait à sept ans, onze mois et quatorze jours pour boucler la "couronne de l'Himalaya". (Réalisation : Anne Thirion)



