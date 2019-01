Sur la piste de Kitzbühel, au plus près des champions

vue | 01:16

A Kitzbühel, les jeunes espoirs du Cirque blanc ont pu ressentir un peu plus l'environnement de la Coupe du monde en skiant lors des Longines Future Hahnenkamm sur les pentes des plus grands champions tels Marcel Hirscher. Sûr que ça donne envie d'aller plus loin.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*