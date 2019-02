Malgré la résistance du tenant du titre, Klaebo a conquis l'or du sprint : revivez sa victoire

vue | 03:29

MONDIAUX 2019 - Après un début de course très lent où les concurrents ont été quasi à l'arrêt, le Norvégien Johannes Klaebo a conquis jeudi à Seefeld le premier titre mondial de sa jeune carrière en s'imposant dans l'épreuve du sprint libre devant le tenant du titre italien Federico Pellegrinio. Déception pour les Français Richard Jouve, 4e, et Lucas Chanavat, 6e.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*