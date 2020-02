Chute en duo et strike monumental : quand Ostersund se transforme en piste de bowling

390 vues | 00:31

OSTERSUND - La poursuite masculine a donné lieu dimanche a une chute collective aussi spectaculaire qu'improbable, impliquant Miha Simenc, Maciej Starega et Kamil Bury. Mais plus de peur que de mal pour les victimes, qui ont pu aller au bout de la course remportée Paal Goldberg.



