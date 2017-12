Tour de ski : Podium pour Chavanat !

197 vues | 01:05

Le Russe Sergey Ustiugov, vainqueur du Tour de ski 2017 avec six victoires d'étape sur sept, a vite repris le rythme en remportant samedi la première manche de l'édition 2018, le sprint de Lenzerheide, comptant également pour la Coupe du monde de ski de fond. Ustiugov s'est imposé devant l'Italien Federico Pellegrino et le Français Lucas Chavanat.



