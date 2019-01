Proche de la perfection, Shiffrin a repoussé la concurrence à plus d'une seconde en 1re manche

591 vues | 01:36

Ce samedi après-midi, Mikaela Shiffrin a été particulièrement monstrueuse lors de la 1re manche du slalom de Zagreb. L'Américaine a repoussé ses deux premières poursuivantes, Wendy Holdener (+1''15) et Petra Vlhova (+1''34), à plus d'une seconde. Les autres sont à plus de deux secondes. C'est simple, elle n'avait plus créé de tels écarts à l'issue d'une 1re manche depuis un an.



