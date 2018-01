Malgré une grosse faute sur le haut, Alphand a encore épaté son monde

2 113 vues | 01:17

Dans la foulée de sa 5e place à Lienz, la néo-Suédoise Estelle Alphand a signé le 6e temps du premier run du slalom de Zagreb. Et ce malgré son dossard 25 et une belle erreur en haut du tracé.



