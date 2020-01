Un filet accroché en plein saut : Caviezel a évité une énorme chute

81 vues | 02:25

WENGEN - Maruo Caviezel s'est sans doute fait la peur de sa vie sur la descente du combiné. Après seulement 15 secondes de course, le Suisse a accroché un filet à droite de la piste alors qu'il était en plein saut. Il a évité par miracle la chute et sans doute le pire, aussi.



