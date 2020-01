Pourquoi Feuz est l’immense favori de la descente de samedi

2 vues | 01:36

WENGEN - Pour notre consultant Pierre-Emmanuel Dalcin, le Suisse Beat Feuz a la pancarte à domicile, avant la descente de samedi (12h30). Il vous explique pourquoi il voit en lui un favori encore plus grand que l’Italien Dominik Paris, leader du classement de la spécialité. Le tout avant de vous livrer le podium qu’il pronostique… et sur lequel un Français prend place.



