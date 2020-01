Feuz, une victoire physique et tactique : Sa course en vidéo

557 vues | 02:19

Le Suisse Beat Feuz a remporté samedi pour la troisième fois de sa carrière la descente de Wengen, devant son grand rival, l'Italien Dominik Paris et l'Allemand Thomas Dressen. Sur une descente raccourcie en raison de la neige tombée durant la nuit et donc amputée d'une cinquantaine de secondes, Feuz l'a emporté avec 29 centièmes d'avance. Revivez sa course.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



