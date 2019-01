VIDEO - Relâché et très précis, Schwarz a facilement dominé la slalom du combiné

196 vues | 01:14

VIDEO - Relâché et très précis, Marco Schwarz a facilement dominé la slalom du combiné de Wengen. L'Autrichien a devancé les Français Alexis Pinturault (2e, + 0''20) et Victor Muffat-Jeandet (3e, + 0''87).



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*