Avec puissance et précision, Paris a encore eu tout bon pour signer un nouveau succès

222 vues | 02:08

SOLDEU - Dominik Paris est bien l'homme de cette deuxième partie de saison en vitesse. L'Italien a de nouveau été le plus fort, mercredi lors des finales de Soldeu, pour signer une nouvelle victoire en descente, sa quatrième de l'hiver dans cette discipline et la sixième au total. Revivez sa course en vidéo.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*