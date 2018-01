VIDEO - Snow Stories : Svindal revient sur la Streif entre mauvais souvenirs et défi personnel

Aksel Lund Svindal fera partie des hommes à suivre de la descente de Kitzbühel samedi. Mais la mythique Streif n'évoque pas que des bons moments au Norvégien, qui n'est plus revenu sur cette piste depuis deux ans. En 2016, Svindal était très lourdement tombé, mettant fin à sa saison. Son retour en 2018 n'en est que plus plapitant.



