Miraculé lui aussi, Kristoffersen a cru tout perdre avant d'égaler Raich

VIDÉO - Miraculé lui aussi, Henrik Kristoffersen a remporté le slalom de Schladming et égalé Raich

VIDÉO - Auteur d'une énorme erreur sur le haut du tracé, Henrik Kristoffersen ne semblait n'avoir plus aucune chance de battre Alexis Pinturault. Mais le Norvégien n'a ensuite cessé de se rapprocher du Français avant de le déloger du fauteuil de leader. Revivez sa seconde manche qui lui a permis de remporter pour la 4e fois le slalom de Schladming et d'égaler le record de Benjamin Raich.



