Hirscher, une année au plus que parfait

VIDEO - Marcel Hirscher, une année 2018 au plus que parfait

134 vues | 02:23

Marcel Hirscher a vécu une saison 2018 fabuleuse. Double champion olympique à Pyeongchang et vainqueur de son 7e gros globe de suite, l'Autrichien a été l'un des athlètes incontournables de cette année, au point de se faire une place de choix dans notre classement des sportifs internationaux 2018 : la première ! Retour sur les six dates qui ont fait son année. (Réalisation: Sébastien Petit)



