La seconde jeunesse de Clarey

SKI ALPIN – L’année dernière, Johan Clarey a probablement vécu la plus belle saison de sa carrière. 15 courses, 8 tops 10 et surtout une médaille d’argent en Super-G pour le spécialiste de la vitesse. Le Français de 39 ans entend cette année poursuivre sur sa lancée pour décrocher enfin sa première victoire en coupe du monde qui le fuit depuis 2003 et ses débuts sur le circuit.



