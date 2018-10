Kilimandjaro, 16 pays différents, 140 km/h : la saison de ski en chiffres

1 361 vues | 01:46

SAISON 2018-2019 - Découvrez tous les chiffres fous de la saison qui s'ouvre ce week-end à Sölden et qui est à suivre sur les antennes d'Eurosport. Entre vitesse ahurissante, distance énormes et palmarès, tout, vous saurez tout sur le ski alpin.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*