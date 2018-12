Fanara : "Je pars d'ici sans regret"

VIDÉO - Géant : La réaction de Thomas Fanara après sa dernière course à Val d'Isère

vue | 04:36

Thomas Fanara a pris tous les risques ce samedi pour son dernier géant à Val d'Isère. Le Français de 37 ans voulait finir sur une bonne note sur cette piste qu'il aime tant. Mais une faute d'intérieur l'a empêché d'obtenir le résultat qu'il convoitait. "Elle me coûte cher. Ça me fait terminer 18e. Mais je pars d'ici sans regret."



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*