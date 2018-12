Pinturault, au pied du podium en géant : "C'est positif"

136 vues | 03:17

Classé 4e du géant de Val d'Isère, Alexis Pinturault a expliqué avoir eu du mal à s'adapter à la neige "aggressive" en 1re manche : "Sur la deuxième on a adapté pas mal de choses. Et ça a été beaucoup mieux." Le skieur de Courchevel tire au final un bilan "positif" de sa prestation du jour. Même s'il était double tenant du titre sur la Face de Bellevarde.



