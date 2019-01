Sports Explainer - Le départ de la Streif : 30 secondes de pure folie

14 424 vues | 02:29

La mythique Streif de Kitzbühel est la piste la plus célèbre et la plus redoutée du monde. Ce qui la distingue des autres descentes de la planète, c'est d'abord son entame, hors normes, avec la Mausefalle et le Steilhang en point d'orgue. 30 secondes qui vous plongent directement au coeur de l'enfer.



