Un départ canon puis une chute : Fanara se rate pour sa dernière

VIDEO - Géant Soldeu : Après un bon départ, Fanara a chuté et raté sa sortie

389 vues | 01:23

SOLDEU - Malgré un départ canon sur le haut, Thomas Fanara n'a pas pu finir la première manche du géant. La faute à une chute sur la deuxième partie de course qui le prive de la deuxième manche pour la dernière course de sa carrière.



