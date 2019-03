Impériale sur le haut, en maîtrise sur le bas, Shiffrin a mis tout le monde d'accord

614 vues | 01:41

GEANT SOLDEU - Mikaela Shiffrin a réalisé une magnifique première manche. L'Américaine qui se dirige tout droit vers le petit globe de la spécialité a terminé la course avec 59 centièmes d'avance sur Viktoria Rebensburg et 84 centièmes sur la surprenante néo-zélandaise Alice Robinson.



