Worley : "C'est si bon de ressentir ça à nouveau"

732 vues | 00:51

SKI ALPIN - Victorieuse du premier Géant de la saison à Sölden, son 13e succès en carrière, Tessa Worley était heureuse après la course, une "grosse bataille avec la piste et les autres filles". La Française était émue de revivre l'émotion de la victoire.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*