Clarey : "Tant que les résultats et le plaisir sont là je ne m’arrêterais pas"

SKI ALPIN – Avant la descente de Lake Louise (samedi, à suivre sur Eurosport), le Français Johan Clarey a évoqué une possible fin de carrière à venir. "Je ne me fixe pas de limite à ce niveau là" affirme le skieur français. "Ça peut s’arrêter du jour au lendemain mais tant que les résultats et le plaisir sont là, je ne m’arrêterais pas".



