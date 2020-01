VIDEO - Gros carton pour Frasse Sombet et qualification malgré la chute pour Lysdahl

1 043 vues | 01:24

SESTRIERES - Scène rare à l'occasion du géant parallèle dans le Piémont. Coraline Frasse Sombet et Kristin Lysdahl sont toutes les deux allés à la faute, presque en même temps. Mais c'est la Norvégien, tombée plus bas, qui se qualifie alors que la Française s'est sans doute gravement blessée.



