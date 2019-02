Worley déçue : "Être trop juste sur les lignes, ça ne sert à rien sur un Mondial"

307 vues | 01:47

Forcément très déçue de sa 6e place, Tessa Worley a fait l'analyse de sa prestation au micro d'Eurosport. La double championne du monde ne s'est pas cherchée d'excuses même si le vent l'a particulièrement gêné sur le haut du second tracé. La skieuse du Grand-Bornand s'est en revanche dit fière de la prestation de Clara Direz (8e) et Coralie Frasse Sombet (9e), elles aussi dans le top 10.



Le froid est de retour. La neige tombe de nouveau. Réjouissez-vous : le cirque blanc et les sports d'hiver sont là. De Kitzbuhel à Anterselva, en passant par la Tournée des Quatre Tremplins, les stars vont vous faire vivre un hiver de feu.



Résumés, interviews, insolites : tous les sports d'hiver sont sur Eurosport.fr. Vous ne manquerez rien grâce à nos vidéos.

Eurosport uniquement avec CANAL*